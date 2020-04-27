В Полтаве предприниматели требовали разрешить работу рынков

27 апреля, 2020, 16:09

В Полтаве, 27 апреля, представители малого бизнеса пикетировали городскую и областную госадминистрации с требованием разрешить работу рынков

Об этом сообщает "Укринформ".

Протесты прошли в рамках всеукраинской акции под названием "Двойные стандарты: власть, ты с кем?". Полтавские предприниматели заявили о ней громким автопробегом (с включенными клаксонами) от ТРЦ "Экватор" и вокруг Корпусного парка в центре города, где расположена мэрия. В колонне было 78 автомобилей и более сотни участников.

"С закрытием рынков на время карантина мы остались без денег, потому что вложили их в товар, без прибыли и, собственно, без сезонного товара. Но рынки в Украине - не самое большое зло во время пандемии коронавируса. Они давно угасают, их посещают не так много человек. В больших продовольственных и строительных маркетах сегодня гораздо больше покупателей, чем на базарах, и далеко не у всех из них соблюдаются санитарные нормы. Мы хотим получить ответ на вопрос: почему у государства такой выборочный принцип закрытия торговых точек? В свою очередь, гарантируем безопасную торговлю с обеспечением всех необходимых требований ", - сказала член инициативной группы полтавских протестующих Светлана Альнаххаль.

По мнению многих малых предпринимателей, сейчас уничтожается фермерское хозяйство Украины, поскольку свежие ранние овощи завозятся из-за границы, а свои производители вынуждены просто перепахивать плантации с урожаем или продавать его за бесценок. Приводят сравнения: молодая капуста в крупных торговых сетях, импортируемая из Албании и Македонии, стоит 23 гривны, турецкие огурцы - 35, то у сельхозпроизводителей на Херсонщине - все по 2 гривны.

"Разорванная цепь между производителем и потребителем. На этом этапе занято пять человек, включая перевозчиков, грузчиков, охранников. А у этих пяти человек есть семьи, которые тоже сегодня лишены дохода. В масштабах государства это колоссальные убытки. Между тем, мы не освобождены, как было обещано, от налогообложения на период карантина, а также за торговое место должны платить в период вынужденного простоя", - отметила другая участница протеста Надежда Дорошенко.

По словам переговорщиков среди представителей малого бизнеса, завтра власть приглашает их - по одному от каждого рынка - на встречу с целью выработки стратегии выхода из карантина. Хотя еще недавно и секретарь горсовета Александр Шамота, и глава Полтавской ОГА Олег Синегубов были категоричны в дате возобновления работы рынков, отмечая, что до 11 мая они будут закрытыми, поскольку снятие запрета может ухудшить ситуацию с заболеванием COVИD-19.

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