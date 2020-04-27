В мире впервые за 16 лет упало строительство объектов "зеленой" энергетики
Об этом свидетельствуют данные Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), передает Nikkei Asian Review.
При этом мощности новых солнечных электростанций выросли на 97,68 ГВт, что на 2,5% меньше, чем в 2018 году.
Таким образом темпы строительства станций на ВИЭ сократились впервые с 2003 года.
Эта тенденция продолжится в 2020 году из-за остановки фабрик, производящих необходимое оборудование.
Азия внесла основной вклад в замедление роста станций на ВИЭ. Ввод мощностей в 2019 году здесь сократился на 12%, по сравнению с 2018 годом. В Китае и Японии произошло снижение на 15% и 40% соответственно.
Мировой экономический кризис разрушил устоявшиеся цепочки поставок оборудования. Датский Vestas, ведущий мировой производитель ветряных турбин, приостановил производство на двух заводах в Испании. Siemens Gamesa Renewable Energy приостановила работу на шести из 10 своих испанских заводах.
В Китае загруженность фабрик солнечных панелей упала примерно до 60% в феврале 2020 С тех пор эта цифра восстановилась, но многие беспокоятся о долгосрочных последствиях сбоев в стране, которая производит 70% солнечных панелей в мире.
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