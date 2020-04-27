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Espreso.tvОбществоВ мире впервые за 16 лет упало строительство объектов "зеленой" энергетики

В мире впервые за 16 лет упало строительство объектов "зеленой" энергетики


фото: reuters
В 2019 году в мире было создано 176 ГВт мощностей на возобновляемых источниках, что на 2% меньше, чем в 2018 году

Об этом свидетельствуют данные Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), передает Nikkei Asian Review.

При этом мощности новых солнечных электростанций выросли на 97,68 ГВт, что на 2,5% меньше, чем в 2018 году.

Таким образом темпы строительства станций на ВИЭ сократились впервые с 2003 года.

Эта тенденция продолжится в 2020 году из-за остановки фабрик, производящих необходимое оборудование.

Азия внесла основной вклад в замедление роста станций на ВИЭ. Ввод мощностей в 2019 году здесь сократился на 12%, по сравнению с  2018 годом. В Китае и Японии произошло снижение на 15% и 40% соответственно.

Мировой экономический кризис разрушил устоявшиеся цепочки поставок оборудования. Датский Vestas, ведущий мировой производитель ветряных турбин, приостановил производство на двух заводах в Испании. Siemens Gamesa Renewable Energy приостановила работу на шести из 10 своих испанских заводах.

В Китае загруженность фабрик солнечных панелей упала примерно до 60% в феврале 2020 С тех пор эта цифра восстановилась, но многие беспокоятся о долгосрочных последствиях сбоев в стране, которая производит 70% солнечных панелей в мире.

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