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Espreso.tvОбществоВ Мариуполе из 22 новых случаев заражения коронавируса 19 произошли среди медиков

В Мариуполе из 22 новых случаев заражения коронавируса 19 произошли среди медиков

В Мариуполе коронавурус COVID-19 заболели 19 работников областной больницы интенсивного лечения

Об этом сообщил на брифинге глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает "Укринформ" .

"В Мариуполе мы имеем 22 случая заражения. Среди них 19 медиков областной больницы интенсивного лечения. Случай в Мариуполе сейчас подробно анализируем и уже приняли определенные меры, чтобы локализовать распространение вируса", - сказал Кириленко.

При этом начальник Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник отметил, что медучреждение не было определено для приема больных с коронавирусом.

"То, что произошло, - это, к сожалению, жизненная ситуация, когда больной ургентный поступает в ургентное отделения, не имея подтвержденного заболевания. Он был прооперирован в отделении, и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина (заражение коронавирусом, - ред.) ", - пояснил Колесник.

Чиновник добавил, что после обнаружения у больного COVID-19 проверять на коронавирус начали пациентов и работников отделений, в которых он находился.

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