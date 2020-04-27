В Киеве возле Южного вокзала сгорели киоски

27 апреля, 2020, 11:08

В воскресенье вечером, 26 апреля, в Соломенском районе Киева, в подземном переходе на улице Георгия Кирпы, сгорели торговые киоски в пешеходном переходе

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 21:32. Пожарные установили, что загорелся киоск, а затем огонь распространился на соседние киоски на площади 50 квадратов, которые находились в подземном переходе.

В 22:26 пожарные локализовали возгорание, и в 23:40 - ликвидировали. В результате пожара сгорело семь киосков, закопчены стены и потолок пешеходного перехода.