В Киеве возле Южного вокзала сгорели киоски
27 апреля, 2020, 11:08
В воскресенье вечером, 26 апреля, в Соломенском районе Киева, в подземном переходе на улице Георгия Кирпы, сгорели торговые киоски в пешеходном переходе
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 21:32. Пожарные установили, что загорелся киоск, а затем огонь распространился на соседние киоски на площади 50 квадратов, которые находились в подземном переходе.
В 22:26 пожарные локализовали возгорание, и в 23:40 - ликвидировали. В результате пожара сгорело семь киосков, закопчены стены и потолок пешеходного перехода.
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