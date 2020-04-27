 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве 1220 случаев COVID-19, - Кличко

В Киеве 1220 случаев COVID-19, - Кличко


фото: reuters
За минувшие сутки в Киеве 32 новых случая, 20 случаев - в Лавре

Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека. Двое из них - медики", - заявил он.

Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня - 1220.

Заболели 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 человек от 18 до 71 лет.

"С мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом - 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры", - отметил мэр.

Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

27 апреля, 2020 понедельник

26 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать