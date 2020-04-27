В Киеве 1220 случаев COVID-19, - Кличко

27 апреля, 2020, 12:21

За минувшие сутки в Киеве 32 новых случая, 20 случаев - в Лавре

Об этом киевский городской председатель Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека. Двое из них - медики", - заявил он.

Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня - 1220.

Заболели 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 человек от 18 до 71 лет.

"С мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом - 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры", - отметил мэр.

Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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