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Espreso.tvОбществоВ Харькове коронавирус обнаружили у четырех военнослужащих и двух работников ВСУ

В Харькове коронавирус обнаружили у четырех военнослужащих и двух работников ВСУ


фото: reuters
В военном госпитале Харькова подтверждено заболевание COVID-19 у 4 военнослужащих и 2 работников ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"Уточненная эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины на 16.00 27 апреля 2020. Сегодня поступили результаты ПЦР-тестирование медицинского персонала ВМКЦ Северного региона (Харьков). По результатам исследований подтверждено заболевание у 4-х военнослужащих и 2-х работников ВС Украины, которые имели контакт с больными лицами ", - говорится в сообщении.

Один больной военнослужащий находится в ВМКЦ Северного региона. Один военнослужащий и два работника ВС Украины лечатся дома под наблюдением медицинской службы, еще двое военнослужащих под наблюдением медицинской службы на обсервации. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Сейчас устанавливается круг контактных лиц.

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