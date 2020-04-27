В ГНСУ 11 больных COVID-19

27 апреля, 2020, 13:00

По состоянию на 27 апреля 11 представителей Государственной пограничной службы имеют диагноз COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время под контролем медиков находятся почти три сотни пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц - находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.

"Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы осуществляют постоянный контроль за лечением больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости проводят экспресс-тесты или ПЦР-диагностику на наличие заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается: пограничники, в связи с выполнением служебных обязанностей, одни из первых находились в зоне риска, ведь контактировали с большим количеством путешественников, которые могли болеть COVID-19.