В Германии археологи нашли оружие ледникового периода, которое использовалось 300 тысяч лет назад
Об этом сообщает издание Arceology со ссылкой на сайт университета.
Исследование показало, что уже 300 000 лет назад гейдельбергский человек использовал комбинацию метательных палок, а также обычных и метательных копий.
Исследуемый артефакт - деревянная палочка - вырезанная из ели, имеет длину 64,5 см, диаметр 2,9 см и вес 264 грамма. Ученые выяснили, что во время полета такие метательные палки, также называемые "кроличьи палки" и "палки для убийства", вращаются вокруг центра тяжести и не возвращаются к владельцу, как в случае с бумерангами.
Вместо этого вращение помогает поддерживать прямую, точную траекторию, увеличивая вероятность удара по добыче.
Исследователь Хорди Серанджели отметил: "Они (метательные палочки) являются эффективным оружием на разных расстояниях и могут использоваться для убийства и ранения птиц или кроликов, либо для ведения охоты на большую добычу, например, на лошадей, которые были убиты в большом количестве на берегу озера Шенинг ". Останки лебедей и уток также зафиксированы среди археологических находок.
Эксперименты показали, что скорость брошенной палки может достигать 30 метров в секунду. "Этнографические исследования в Северной Америке, Африке и Австралии показывают, что дальность действия такого оружия варьируется от 5 до более 100 метров", - добавила ученая Герлинда Биггем.
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