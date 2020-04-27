В Германии археологи нашли оружие ледникового периода, которое использовалось 300 тысяч лет назад

27 апреля, 2020, 10:54

В Германии группа исследователей из Тюбингенского университета и Центра Сенкенберга (Нижняя Саксония) обнаружила среди коллекции артефактов, найденных в озерных осадках на северо-западе Германии, метательную палку, ориентировочный возраст которой - 300 тысяч лет

Об этом сообщает издание Arceology со ссылкой на сайт университета.

Исследование показало, что уже 300 000 лет назад гейдельбергский человек использовал комбинацию метательных палок, а также обычных и метательных копий.

Исследуемый артефакт - деревянная палочка - вырезанная из ели, имеет длину 64,5 см, диаметр 2,9 см и вес 264 грамма. Ученые выяснили, что во время полета такие метательные палки, также называемые "кроличьи палки" и "палки для убийства", вращаются вокруг центра тяжести и не возвращаются к владельцу, как в случае с бумерангами.

Вместо этого вращение помогает поддерживать прямую, точную траекторию, увеличивая вероятность удара по добыче.

Исследователь Хорди Серанджели отметил: "Они (метательные палочки) являются эффективным оружием на разных расстояниях и могут использоваться для убийства и ранения птиц или кроликов, либо для ведения охоты на большую добычу, например, на лошадей, которые были убиты в большом количестве на берегу озера Шенинг ". Останки лебедей и уток также зафиксированы среди археологических находок.

Эксперименты показали, что скорость брошенной палки может достигать 30 метров в секунду. "Этнографические исследования в Северной Америке, Африке и Австралии показывают, что дальность действия такого оружия варьируется от 5 до более 100 метров", - добавила ученая Герлинда Биггем.