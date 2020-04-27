Укрпочта выставит на продажу свои базы отдыха
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.
"Мы запускаем процедуру продаж непрофильных активов предприятиями отрасли. Эта задача Президента, и это важно делать для развития и модернизации компаний, а также для избавления их от лишних расходов на содержание и обслуживание таких активов. Укрпочта одна из первых присоединилась к этому процессу и уже инициировала продажу 30 объектов ", - сказал Криклий.
Отмечается, что объекты будут реализовываться через электронный аукцион "ProZorro.Продажи", согласно независимой оценке, общая стартовая цена объектов составляет 82,6 млн гривен.
Как рассказали в Мининфраструктуры, всего Укрпочтой планируется реализовать около 800 объектов недвижимости площадью 132 тыс. кв. м.
"Это не профильные объекты или те, которые не используются в хозяйственной деятельности компании. Например, кроме баз отдыха, есть также здания, находящиеся в аварийном состоянии, и объекты, где вообще только фундамент. Ежегодно на содержание такого имущества ( уплату налогов, коммунальных услуг или охраны) тратятся миллионы гривен ", - пояснили в министерстве.
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