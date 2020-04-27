Укрпочта выставит на продажу свои базы отдыха

27 апреля, 2020, 15:15

Комиссия по рассмотрению вопросов относительно распоряжения имуществом Министерства инфраструктуры Украины поддержала инициативу Укрпочты по продаже непрофильных активов предприятия

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Мы запускаем процедуру продаж непрофильных активов предприятиями отрасли. Эта задача Президента, и это важно делать для развития и модернизации компаний, а также для избавления их от лишних расходов на содержание и обслуживание таких активов. Укрпочта одна из первых присоединилась к этому процессу и уже инициировала продажу 30 объектов ", - сказал Криклий.

Отмечается, что объекты будут реализовываться через электронный аукцион "ProZorro.Продажи", согласно независимой оценке, общая стартовая цена объектов составляет 82,6 млн гривен.

Как рассказали в Мининфраструктуры, всего Укрпочтой планируется реализовать около 800 объектов недвижимости площадью 132 тыс. кв. м.

"Это не профильные объекты или те, которые не используются в хозяйственной деятельности компании. Например, кроме баз отдыха, есть также здания, находящиеся в аварийном состоянии, и объекты, где вообще только фундамент. Ежегодно на содержание такого имущества ( уплату налогов, коммунальных услуг или охраны) тратятся миллионы гривен ", - пояснили в министерстве.