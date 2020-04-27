Ситуация с пожарами критическая: в России горят Сибирь и Дальний Восток

27 апреля, 2020, 16:32

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям заявило об очень сложной ситуации с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке

Об этом со ссылкой на главу МЧС РФ Евгения Зиничева передает Интерфакс-Украина.

По его словам, ситуация, которая сложилась, является критической.

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"По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже - в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае - в три раза. В Амурской области количество очагов увеличилось в 1,5 раза", - рассказал Зиничев.