Ситуация с пожарами критическая: в России горят Сибирь и Дальний Восток
27 апреля, 2020, 16:32
Российское министерство по чрезвычайным ситуациям заявило об очень сложной ситуации с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Об этом со ссылкой на главу МЧС РФ Евгения Зиничева передает Интерфакс-Украина.
По его словам, ситуация, которая сложилась, является критической.
Читайте также: В Польше вспыхнули масштабные пожары в крупнейшем национальном парке
"По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже - в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае - в три раза. В Амурской области количество очагов увеличилось в 1,5 раза", - рассказал Зиничев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-