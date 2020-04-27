Сицилия планирует доплачивать туристам половину стоимости авиабилетов и часть расходов за ночевку

27 апреля, 2020, 14:44

Для восстановления туризма на Сицилии после окончания пандемии COVID-19 власти острова готовы оплатить половину стоимости авиабилетов для туристов. Также путешественникам могут оплачивать каждую третью ночь, проведенную туристом в гостинице

Об этом пишет газета Daily Mail.

Кроме того, туристы получат бесплатные билеты в музеи и места археологических раскопок - получить ваучеры можно на сайте Visit Sicily.

Власти Сицилии готовы выделить на эту программу 50 млн евро, в целом за март туристическая индустрия острова потеряла около 1 млрд евро.

Туризм приносит около 13% ВВП Италии, поэтому в стране ищут пути для перезапуска отрасли после выхода из карантина - он начнется 4 мая. В частности, для безопасности туристов предлагается ввести социальное дистанцирование на пляжах.