Супрун рассказала, что делать с использованными перчатками и масками
Об этом она написала в Facebook.
- обработать антисептиком.
- положить в целый пакет, устойчивый к механическим повреждениям, желательно с Zip lock.
- Если такого пакета нет, можно использовать обычный, но крепко завязать.
- Обязательно оставить этот пакет в недоступном месте для детей и домашних животных. Лучше всего - вне помещения, например, на балконе.
Если вы решили отдать использованы средства индивидуальной защиты на утилизацию в какую-либо из служб, обязательно узнайте, есть ли у них лицензия на работу с такими отходами. А также спросите о деталях - где и как будет происходить сбор, досортировка, переработка и утилизация, каким образом, на каком оборудовании,
- написала Супрун.
Где в Киеве можно сдать использованные медицинские отходы:
В Киеве планируют в ближайшее время создать десять пунктов приема средств индивидуальной защиты, в каждом районе Киева. "Украина без мусора" будет собирать их на высокотемпературное сжигание, но уже после открытия станции. ER-tec также собирают использованные маски и перчатки и правильно их утилизируют. Но перед сдачей нужно все правильно подготовить.
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