Супрун рассказала, что делать с использованными перчатками и масками

Об этом она написала в Facebook.

Она отметила, как сохранять защитные маски:

- обработать антисептиком.

- положить в целый пакет, устойчивый к механическим повреждениям, желательно с Zip lock.

- Если такого пакета нет, можно использовать обычный, но крепко завязать.

- Обязательно оставить этот пакет в недоступном месте для детей и домашних животных. Лучше всего - вне помещения, например, на балконе.

Если вы решили отдать использованы средства индивидуальной защиты на утилизацию в какую-либо из служб, обязательно узнайте, есть ли у них лицензия на работу с такими отходами. А также спросите о деталях - где и как будет происходить сбор, досортировка, переработка и утилизация, каким образом, на каком оборудовании,

- написала Супрун.

Где в Киеве можно сдать использованные медицинские отходы:

В Киеве планируют в ближайшее время создать десять пунктов приема средств индивидуальной защиты, в каждом районе Киева. "Украина без мусора" будет собирать их на высокотемпературное сжигание, но уже после открытия станции. ER-tec также собирают использованные маски и перчатки и правильно их утилизируют. Но перед сдачей нужно все правильно подготовить.

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