США готовит на май перезапуск экономики
Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила в интервью телеканалу Fox News.
"Это действительно выглядит так, - ответила МакЭнани на вопрос, станет ли май переходным месяцем для восстановления экономики США. - Только 16 штатов отложили планы по перезапуску (экономической деятельности, - ред.). Остальные 34 штаты заявляют, что планируют сделать это в ближайшее время" .
В то же время пресс-секретарь администрации Трампа отметила, что "в целом в 46 штатах наблюдается уменьшение количества людей с симптомами болезни как при Covid-19".
В этой связи МакЭнани выразила твердое убеждение, что "экономика восстановится и вернет очень мощные позиции".
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