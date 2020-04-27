США готовит на май перезапуск экономики

27 апреля, 2020, 09:53

В большинстве штатов США наблюдается устойчивое снижение заболеваемости Covid-19, поэтому власти страны рассматривают май как период для постепенного запуска экономики

Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила в интервью телеканалу Fox News.

"Это действительно выглядит так, - ответила МакЭнани на вопрос, станет ли май переходным месяцем для восстановления экономики США. - Только 16 штатов отложили планы по перезапуску (экономической деятельности, - ред.). Остальные 34 штаты заявляют, что планируют сделать это в ближайшее время" .

В то же время пресс-секретарь администрации Трампа отметила, что "в целом в 46 штатах наблюдается уменьшение количества людей с симптомами болезни как при Covid-19".

В этой связи МакЭнани выразила твердое убеждение, что "экономика восстановится и вернет очень мощные позиции".