Скандальный российский режиссер Хржановский заявил, что не уйдет с должности художественного руководителя центра "Бабий Яр"
Об этом режиссер скандального фильма ДАУ Илья Хржановский заявил в интервью " НВ ".
"Я никуда не уйду сам. На эту работу меня пригласил наблюдательный совет, состоящий из довольно уважаемых во всем мире людей. И только наблюдательный совет может принять решение, чтобы я ушел с этой должности", - отметил Хржановский.
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Справка: Членами наблюдательного совета проекта "Бабий Яр", по информации, указанной на сайте организации, выступают, в частности, нардеп "Голоса" Святослав Вакарчук, чемпион по боксу Владимир Кличко, украинский олигарх Виктор Пинчук, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, российские олигархи Михаил Фридман , Герман Хан и Павел Фукс, болгарский политик, глава ЮНЕСКО в 2009-2017 Ирина Бокова, главный раввин Киева Яков Дов Блайх, бывший президент Польши Александр Квасьневский, Президент всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, сенатор С ША Джо Либерман и бывший глава МИД Германии Йошка Фишер. Главой наблюдательного совета "Бабьего Яра" является бывший вице-премьер-министр Израиля Натан Щаранский.
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