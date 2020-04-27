Скандальный российский режиссер Хржановский заявил, что не уйдет с должности художественного руководителя центра "Бабий Яр"

27 апреля, 2020, 15:20

Илья Хржановский заявил, что сам с должности не уйдет, потому что назначен туда наблюдательным советом проекта "Бабий Яр"

Об этом режиссер скандального фильма ДАУ Илья Хржановский заявил в интервью " НВ ".

"Я никуда не уйду сам. На эту работу меня пригласил наблюдательный совет, состоящий из довольно уважаемых во всем мире людей. И только наблюдательный совет может принять решение, чтобы я ушел с этой должности", - отметил Хржановский.

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Справка: Членами наблюдательного совета проекта "Бабий Яр", по информации, указанной на сайте организации, выступают, в частности, нардеп "Голоса" Святослав Вакарчук, чемпион по боксу Владимир Кличко, украинский олигарх Виктор Пинчук, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, российские олигархи Михаил Фридман , Герман Хан и Павел Фукс, болгарский политик, глава ЮНЕСКО в 2009-2017 Ирина Бокова, главный раввин Киева Яков Дов Блайх, бывший президент Польши Александр Квасьневский, Президент всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, сенатор С ША Джо Либерман и бывший глава МИД Германии Йошка Фишер. Главой наблюдательного совета "Бабьего Яра" является бывший вице-премьер-министр Израиля Натан Щаранский.