С завтрашнего дня банковские переводы украинцев будут проверять по-новому: объяснение от НБУ

27 апреля, 2020, 11:55

28 апреля в Украине должны заработать обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств

Об этом говорится в пояснении на сайте НБУ .

Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Финансовый мониторинг может касаться любого клиента банка. При этом часть операций является обязательным для проверки по закону.

Обязательная идентификация предусмотрена, если осуществлять переводы на сумму от 5 тыс. грн. Банк или финансовое учреждение обязательно должны "познакомиться" со своим клиентом, проверить его документы.

В то же время эти нормы не изменят ничего в:

оплате жилищно-коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы),

погашения кредита в сумме до 30 тыс. грн;

переводе для оплаты товаров и услуг, произведенных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы) все имеющиеся переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

снятии средств со своего счета.