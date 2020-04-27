Россияне обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов

27 апреля, 2020, 07:26

В течение суток 26 апреля российский военные на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 152-мм орудий и минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики дважды обстреляли позиции Объединенных сил возле Лебединского из вооружения БМП-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Широкино оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Богдановки враг обстреливал утром и вечером с 82-мм миномета, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Новотроицкого противник применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Старогнатовки российские террористы били из автоматического станкового гранатомета.

На все обстрелы украинские военные ответили огнем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские вооруженные формирования выпустили 9 мин калибра 82-мм по украинским защитникам неподалеку Новотошковского.

По украинских позициях вблизи населенного пункта хутор Вильный враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Ночью по направлению населенного пункта Степное в сторону подразделений Объединенных сил возле Крымского захватчики выпустили 6 артиллерийских снарядов калибра 152-мм.

В течение суток 26 апреля потерь среди украинских военных не зафиксировано.

С начала суток 27 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник со 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи Катериновки.

Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано. Украинские военные ответили огнем на провокацию оккупантов.

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