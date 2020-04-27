"Начинается вторая фаза - сожительство с вирусом": Италия начинает смягчение карантина

27 апреля, 2020, 12:12

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая в стране будут смягчены условия карантина, который был введен из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19

Об этом сообщает La Stampa.

"Начинается вторая фаза - теперь сожительство с вирусом. В ее основе будет ответственное поведение каждого: мы не должны приближаться друг к другу, должно быть безопасное расстояние не менее одного метра», - заявил Джузеппе Конте.

Начиная с 4 мая итальянцам позволят совершать поездки внутри отдельных регионов в случае, если они смогут обосновать цель поездки и соблюдать меры безопасности. Поездки из одного региона в другой будут разрешены в случае служебной необходимости.

Также в стране позволят посещать парки и сады при соблюдении дистанции в два метра друг от друга. Также частично позволят тренировки профессиональным спортсменам.

С 4 мая в Италии отменят запрет на посещение похоронных церемоний. Ограничения на проведение массовых мероприятий сохранится. Бары и рестораны смогут обслуживать людей «на вынос». Полноценное открытие заведений общественного питания намечено на 1 июня.

Конте отметил, что с 18 мая в Италии откроют музеи и главные достопримечательности. В то же время все учебные заведения не возобновят работу в этом учебном году.

26 апреля в Италии за сутки зафиксировали наименьшее с середины марта количество летальных исходов от коронавируса. Умерло 260 человек.

Общее число заразившихся в стране - 197 675 человек. Число умерших за все время распространения заболевания в Италии - 26 644 человека.