Правительство вновь обязало Нафтогаз и дальше поставлять газ для населения на спецусловиях
Об этом говорится в постановлении №303 от 24 апреля 2020 года.
Кроме этого, правительство продлило обязательства "Нафтогаза" покупать газ у своих дочерних компаний - Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020 года, тепловикам - до 1 мая 2021 года.
Отметим, режим ПСО (Public Service Obligation) - это специальные обязательства по продаже газа для нужд населения по льготной цене, которые возлагаются правительством на "Нафтогаз".
Ранее Украина с 1 мая 2020 года взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте, то есть избавиться от ограничений в виде ПСО, однако правительству пришлось отложить эту инициативу.
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