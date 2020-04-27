Под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса

27 апреля, 2020, 21:20

Очередной случай массового заболевания коронавирусом зафиксировали в общежитии поселка Петропавловская Борщаговка

Об этом сообщает и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает пресс-служба КОГА.

В ведомстве отметили, что это 20-этажное здание, принадлежащее частному высшему учебному заведению. По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболели шестеро из них и комендант общежития.

Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо, и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и через сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодня протестовали 20 человек, а вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается.

"Благодаря своевременному вмешательству, ситуацию в общежитии держим на контроле. Принимаем все необходимые меры", - сказал Володин.

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