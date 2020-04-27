Под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса
Об этом сообщает и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает пресс-служба КОГА.
В ведомстве отметили, что это 20-этажное здание, принадлежащее частному высшему учебному заведению. По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболели шестеро из них и комендант общежития.
Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо, и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и через сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодня протестовали 20 человек, а вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается.
"Благодаря своевременному вмешательству, ситуацию в общежитии держим на контроле. Принимаем все необходимые меры", - сказал Володин.
- Напомним, 21 апреля в Вишневом Киевской области зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии.
- 22 апреля общежитие начали патрулировать нацгвардейци и полиция.
- По состоянию на 23 апреля по результатам ПЦР-тестирование вирус обнаружили у 78 из 224 жителей общежития .
- Также есть зараженные еще в двух общежитиях вблизи украинской столицы.
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