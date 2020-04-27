Под Киевом произошло лобовое столкновение автомобилей, есть травмированные

27 апреля, 2020, 19:30

27 апреля на отрезке дороги от Новых Петровцев до Киева произошло лобовое столкновение автомобилей, есть травмированные

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

Вечером, 27 апреля, произошло лобовое столкновение автомобилей на отрезке дороги от Новых Петровцев в сторону Киева.

Есть раненые, только в каком состоянии тяжести, пока не известно.

Сейчас на месте работает полиция и несколько карет "скорой", образовалась значительная пробка.

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