Почти $2 трлн: прошлогодние военные расходы в мире стали крупнейшими за десятилетие, - SIPRI
Об этом сообщает Радио Свобода.
По данным SIPRI, на долю пяти крупнейших стран - США, Китая, Индии, России и Саудовской Аравии - приходится 62% расходов за 2019 год.
По сравнению с 2018 годом, общие мировые военные расходы выросли на 3,6% и это наибольший прирост расходов с 2010 года.
Расходы США увеличились на 5,3% - до $732 млрд. В Китае - $261 млрд., или на 5,1%, чем годом ранее.
Между тем Россия продемонстрировала тенденцию продолжения течение двух десятилетий увеличивать свои военные расходы - на уровне $65,1 млрд в 2019 году. Военные расходы России на 175%, чем в 2000 году.
Исследователи говорят, что военные расходы России, составляют 3,9% ВВП, стали одними из самых высоких в Европе в 2019 году
Все 29 стран-членов НАТО вместе потратили $1,04 трлн.
По данным отчета SIPRI, Украина в 2019 году потратила $5,2 млрд на военные нужды, что на 9,3% больше, чем в позапрошлом году.
- В 2018 году мировые военные расходы выросли до $1,8 триллиона, что на 2,6% больше, чем в 2017 году и является самым высоким показателем с 1988 года.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР