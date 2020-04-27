Почти $2 трлн: прошлогодние военные расходы в мире стали крупнейшими за десятилетие, - SIPRI

27 апреля, 2020, 09:07

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) сообщил, что военные расходы в мире в прошлом году выросли до $1,92 триллиона, что является наибольшей суммой за последнее десятилетие

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным SIPRI, на долю пяти крупнейших стран - США, Китая, Индии, России и Саудовской Аравии - приходится 62% расходов за 2019 год.

По сравнению с 2018 годом, общие мировые военные расходы выросли на 3,6% и это наибольший прирост расходов с 2010 года.

Расходы США увеличились на 5,3% - до $732 млрд. В Китае - $261 млрд., или на 5,1%, чем годом ранее.

Между тем Россия продемонстрировала тенденцию продолжения течение двух десятилетий увеличивать свои военные расходы - на уровне $65,1 млрд в 2019 году. Военные расходы России на 175%, чем в 2000 году.

Исследователи говорят, что военные расходы России, составляют 3,9% ВВП, стали одними из самых высоких в Европе в 2019 году

Все 29 стран-членов НАТО вместе потратили $1,04 трлн.

По данным отчета SIPRI, Украина в 2019 году потратила $5,2 млрд на военные нужды, что на 9,3% больше, чем в позапрошлом году.