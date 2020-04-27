Пентагон обнародовал кадры, на которых, вероятно, зафиксировали НЛО
27 апреля, 2020, 22:50
Военно-морское командование США опубликовало видеозаписи, на которых, вероятно, изображен неопознанный летающий объект (НЛО)
Об этом сообщает The Drive .
Кадры были сняты экипажами американских самолетов в 2004 и 2015 годах.
Все три видео уже были в открытом доступе из-за несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах. Речь идет о записи электрооптической прицельной системы истребителя AN / ASQ-228. Точное место съемки неизвестно.
Ранее такое видео опубликовали исследователи из To The Stars Academy of Arts & Science. По их словам, НЛО на видео не имеет крыльев и газового шлейфа, присущих известным на Земле технологиям.
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