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Espreso.tvМирПентагон обнародовал кадры, на которых, вероятно, зафиксировали НЛО

Пентагон обнародовал кадры, на которых, вероятно, зафиксировали НЛО

Военно-морское командование США опубликовало видеозаписи, на которых, вероятно, изображен неопознанный летающий объект (НЛО)

Об этом сообщает The Drive .

Кадры были сняты экипажами американских самолетов в 2004 и 2015 годах.

Все три видео уже были в открытом доступе из-за несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах. Речь идет о записи электрооптической прицельной системы истребителя AN / ASQ-228. Точное место съемки неизвестно.

Ранее такое видео опубликовали исследователи из To The Stars Academy of Arts & Science. По их словам, НЛО на видео не имеет крыльев и газового шлейфа, присущих известным на Земле технологиям.

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