Пас Киева Кремлю, - Бессмертный о возможном подозрении командующему ВМС Воронченко перед очередным раундом "Нормандии"

27 апреля, 2020, 18:23

По мнению дипломата Романа Бессмертного, возможное объявление подозрения адмиралу Воронченко - это попытка таким образом возобновить переговоры в "нормандском формате" онлайн

Об этом дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV .

"Очевидно, та вещь, о которой мы сейчас говорим, это вероятность объявления подозрения адмиралу Воронченко по этому факту событий, она является логическим продолжением. С моей точки зрения, этот факт очень хорошо ложится на последние события по открытию уголовных дел против бывшего президента, преследования участников Майдана и тд. ", - отметил дипломат.

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"По сути, накануне инициатив и встреч в Нормандии, это своего рода пас киевского руководства Кремлю для того, чтобы восстановить какие-то переговоры в режиме онлайн", - считает он.

Роман Безсмертный подчеркнул, что неслучайными есть фразы президента Зеленского об ожидании каких-то надежд от очередной встречи министров.

"Эти встречи имеют процедурный характер, а не являются решающими с точки зрения подготовки встреч и в Нормандии", - отметил он.

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