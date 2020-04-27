Пас Киева Кремлю, - Бессмертный о возможном подозрении командующему ВМС Воронченко перед очередным раундом "Нормандии"
Об этом дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV .
"Очевидно, та вещь, о которой мы сейчас говорим, это вероятность объявления подозрения адмиралу Воронченко по этому факту событий, она является логическим продолжением. С моей точки зрения, этот факт очень хорошо ложится на последние события по открытию уголовных дел против бывшего президента, преследования участников Майдана и тд. ", - отметил дипломат.
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"По сути, накануне инициатив и встреч в Нормандии, это своего рода пас киевского руководства Кремлю для того, чтобы восстановить какие-то переговоры в режиме онлайн", - считает он.
Роман Безсмертный подчеркнул, что неслучайными есть фразы президента Зеленского об ожидании каких-то надежд от очередной встречи министров.
"Эти встречи имеют процедурный характер, а не являются решающими с точки зрения подготовки встреч и в Нормандии", - отметил он.
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