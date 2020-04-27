Около 10% прибывших из-за границы пройдут обсервацию в подготовленных государством локациях, - Зеленский

27 апреля, 2020, 20:13

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении к украинцам.

"Это касается и тех граждан, которые находятся в Украине, и тех, которые сейчас за границей. Мы восстанавливаем их эвакуацию специальными рейсами. Она будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что все граждане, которые вернутся в Украину из-за границы, будут распределены на две группы.

"Все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут распределены на две группы. Первая - это большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя в квартирах благодаря мобильному приложению "Действуй дома". Он поможет медикам и нашим полицейским контролировать процесс. Другая часть граждан - около 10%, которые не имеют смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате - то есть в подготовленных государством локациях ", - сообщил Зеленский.

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