ОБСЕ обнаружила российские танки, БТРы, гаубицы и минометы на оккупированном Донбассе

27 апреля, 2020, 10:39

Миссия ОБСЕ в очередной раз проявила гаубицы, минометы и другое вооружение российских оккупационных войск на временно неподконтрольной территории Украины

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"На прошлой неделе беспилотный летательный аппарат Миссии дальнего радиуса действия вблизи населенного пункта Греччине Донецкой области зафиксировал три 122 мм самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика". Также на неподконтрольной правительству Украины территории за пределами районов отвода было замечено 82-мм миномета 2Б9 "Василек", 10 танков и 5 бронированных боевых машин. В этот же период в населенных пунктах Сосновское, Набережное и Пикуза были обнаружены противотанковые мины, которые принадлежат незаконным вооруженным формированиям РФ, общим количеством 770 штук ", - говорится в сообщении нет.