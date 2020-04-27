Начинается потепление, - синоптик рассказала погоду на 28 апреля и предупредила о грядущих дождях

27 апреля, 2020, 13:50

Во вторник, 28 апреля, в Украине температура воздуха прогреется до +14 ... + 20°C

О синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV.

"Начинается потепление. Уже завтра температура воздуха повысится до +14 ... + 20°C", - сообщила Диденко.

Ближайшей ночью еще будет холодно, +2 ... + 8 ° C, а на севере и северо-востоке возможны заморозки.

Ветер очикуеть юго-западный, 5-12 м / с.

Во вторник, 28 апреля, в большинстве областей существенные осадки маловероятны.

Синоптик отметила, что во вторник, в столице Украины будет тепло, осадки маловероятны.

"В Киеве завтра без осадков. Тепло, где-то около +17 ... + 18 ° C", - сообщила Наталья Диденко.

Синоптик также отметила, что во второй половине недели появится вероятность дождей с грозами.

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