На Николаевщине обвиняемый плюнул на судью, заявив, что болел коронавирусом и гепатитом

27 апреля, 2020, 18:08

В Арбузинском райсуде Николаева во время слушания о продлении содержания под стражей обвиняемого тот дважды плюнул на судью, после чего заявил, что болел коронавирусом и имеет гепатит

Об этом сообщает "Судебная власть".

На рассмотрении дела о разбое, краже и умышленном убийстве, мужчина оплевал судью Ольгу Киримову.

Судья отметила, что 23 апреля 2020 года во время рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого последний потребовал у судей удостоверение судьи, поскольку по его информации, указанный суд является ликвидированным.

Он добавил, что суд - "шарашкина контора", которая работает на заказ, он знает хозяина судей и ликвидирует судей быстрее, чем сам хозяин.

Судья отметила, что обвиняемый через отверстие в стеклянном боксе, где его держали, дважды плюнул ей в лицо.

Обвиняемый сообщил, что имеет ряд хронических заболеваний, о которых не желает говорить, "в том числе болеет гепатитом и болел СОVID-19 в конце марта".

Обвиняемый отметил, что зная о наличии своих болезней, в случае заражения судьи и заболевания такие же болезни, имеющиеся у него, ему понятны последствия.

Судья Киримова отметила, что действия обвиняемого создают для нее угрозу заражением инфекционными болезнями, опасными для ее жизни.

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