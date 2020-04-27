На Николаевщине обвиняемый плюнул на судью, заявив, что болел коронавирусом и гепатитом
Об этом сообщает "Судебная власть".
На рассмотрении дела о разбое, краже и умышленном убийстве, мужчина оплевал судью Ольгу Киримову.
Судья отметила, что 23 апреля 2020 года во время рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого последний потребовал у судей удостоверение судьи, поскольку по его информации, указанный суд является ликвидированным.
Он добавил, что суд - "шарашкина контора", которая работает на заказ, он знает хозяина судей и ликвидирует судей быстрее, чем сам хозяин.
Судья отметила, что обвиняемый через отверстие в стеклянном боксе, где его держали, дважды плюнул ей в лицо.
Обвиняемый сообщил, что имеет ряд хронических заболеваний, о которых не желает говорить, "в том числе болеет гепатитом и болел СОVID-19 в конце марта".
Обвиняемый отметил, что зная о наличии своих болезней, в случае заражения судьи и заболевания такие же болезни, имеющиеся у него, ему понятны последствия.
Судья Киримова отметила, что действия обвиняемого создают для нее угрозу заражением инфекционными болезнями, опасными для ее жизни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-