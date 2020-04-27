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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине за сутки не зафиксировали ни одного случая коронавируса

На Херсонщине за сутки не зафиксировали ни одного случая коронавируса

В Херсонской области за последние сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook.

"За последние сутки Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины провел 285 исследований на выявление коронавируса методом ПЦР, и ни одного нового случая не зафиксировано", - написал Гусев.

Он отметил, что по состоянию на 27 апреля на Херсонщине - 88 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19.

Из них полностью выздоровел 31 человек и произошел 1 летальный случай.

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