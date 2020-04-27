На Херсонщине за сутки не зафиксировали ни одного случая коронавируса
27 апреля, 2020, 20:42
В Херсонской области за последние сутки не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook.
"За последние сутки Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины провел 285 исследований на выявление коронавируса методом ПЦР, и ни одного нового случая не зафиксировано", - написал Гусев.
Он отметил, что по состоянию на 27 апреля на Херсонщине - 88 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19.
Из них полностью выздоровел 31 человек и произошел 1 летальный случай.
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