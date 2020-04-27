На Харьковщине могут закрыть больницу, где 11 медиков заразились коронавирусом
Об этом глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил в эфире "UA: Харьков" .
По информации Кучера, сейчас в Змиевской больницы инфицировано 11 медиков. Предварительно, стремительный рост показателя среди медработников могла повлечь ненадлежащую защиту врачей при лечении больного COVID-19 ребенка (диагноз установили, когда ребенок уже выздоровел и был выписан ред.), которого удерживали в общей палате. По словам Кучера, для проведения ПЦР-теста отобраны биоматериалы более 50 контактных лиц.
Глава ОГА также добавил, что после закрытия Змиевской районной больницы пациентов, находившихся там на лечение, переведут в соседнюю больницу в том же районе. Перейдут ли туда также врачи, должен определить Департамент здравоохранения ХОГА.
На 9 утра 27 апреля в Змиевском районе Харьковской области выявлено 27 случаев инфицирования коронавирусом.
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