На Харьковщине могут закрыть больницу, где 11 медиков заразились коронавирусом

Об этом глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил в эфире "UA: Харьков" .

"Мы вообще будем принимать решение о закрытии этой больницы, потому что в двух отделениях уже, вы знаете, нашло свое подтверждение распространения коронавируса. По состоянию на вчера это было 14 и 11 случаев - 25 человек были инфицированы", - сказал он.

По информации Кучера, сейчас в Змиевской больницы инфицировано 11 медиков. Предварительно, стремительный рост показателя среди медработников могла повлечь ненадлежащую защиту врачей при лечении больного COVID-19 ребенка (диагноз установили, когда ребенок уже выздоровел и был выписан ред.), которого удерживали в общей палате. По словам Кучера, для проведения ПЦР-теста отобраны биоматериалы более 50 контактных лиц.

Глава ОГА также добавил, что после закрытия Змиевской районной больницы пациентов, находившихся там на лечение, переведут в соседнюю больницу в том же районе. Перейдут ли туда также врачи, должен определить Департамент здравоохранения ХОГА.

На 9 утра 27 апреля в Змиевском районе Харьковской области выявлено 27 случаев инфицирования коронавирусом.

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