На Днепропетровщине за день у пяти медиков обнаружили коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета.

"Днепр - 3 (2 медицинские работника: МЛ 4), Кривой Рог - 1 (духовный центр объединения христианских церквей пятидесятников Украины), Каменское - 1, Апостоловский район -3 (3 медицинские работника: Апостоловская ЦРБ)", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 27 апреля в области провели 5063 теста на коронавирусную инфекцию. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 318 случаев. Еще у 513 человек подозревают наличие COVID-19.

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