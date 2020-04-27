На Днепропетровщине за день у пяти медиков обнаружили коронавирус
27 апреля, 2020, 22:25
За сутки в Днепропетровской области коронавирус диагностировали у 8 человек, в том числе у 5 медиков
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета.
"Днепр - 3 (2 медицинские работника: МЛ 4), Кривой Рог - 1 (духовный центр объединения христианских церквей пятидесятников Украины), Каменское - 1, Апостоловский район -3 (3 медицинские работника: Апостоловская ЦРБ)", - говорится в сообщении.
По состоянию на вечер 27 апреля в области провели 5063 теста на коронавирусную инфекцию. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 318 случаев. Еще у 513 человек подозревают наличие COVID-19.
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