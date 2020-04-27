Минздрав планирует увеличить количество тестирований на коронавирус до 10 тыс. в сутки, - Степанов

27 апреля, 2020, 10:52

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о планах увеличить количество тестов на COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина .

По его словам, государство получило около 4500 ПЦР-систем.

"Около 4500 ПЦР систем, в каждой ПЦР - около 100 тестов. То есть, мы можем говорить, что около 450 тысяч тестов непосредственно, которые будут сделаны гражданам Украины, мы уже получили. Получим еще сегодня определенное количество - около 160 тысяч тестов и будем дальше закупать украинские тест-системы", - заявил Степанов.

Он добавил, что министерство планирует увеличить количество тестирований до 10 тысяч в сутки.