Минздрав планирует увеличить количество тестирований на коронавирус до 10 тыс. в сутки, - Степанов
27 апреля, 2020, 10:52
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о планах увеличить количество тестов на COVID-19
Об этом сообщает РБК-Украина .
По его словам, государство получило около 4500 ПЦР-систем.
"Около 4500 ПЦР систем, в каждой ПЦР - около 100 тестов. То есть, мы можем говорить, что около 450 тысяч тестов непосредственно, которые будут сделаны гражданам Украины, мы уже получили. Получим еще сегодня определенное количество - около 160 тысяч тестов и будем дальше закупать украинские тест-системы", - заявил Степанов.
Он добавил, что министерство планирует увеличить количество тестирований до 10 тысяч в сутки.
- В Украине зафиксировано 9009 случаев заражения коронавирусом.
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