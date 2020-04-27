Милованов назвал ложными объяснения Шмыгаля об увольнении Верланова и Нефедова

27 апреля, 2020, 21:31

Экс-министр опроверг слова Дениса Шмыгаля о плохих показателях поступлений в бюджет

Общая сумма поступлений в государственный бюджет за последний год показала рост, тогда как премьер-министр Денис Шмыгаль распространяет ложные сведения. Об этом написал экс-министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook .

"Премьер-министр объяснил увольнение Нефедова и Верланов. Цитата:" бюджет 2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы ". Это неправда", - написал Милованов.

По его словам, учитывая усиление гривны в 2019 году, соответствующие показатели в долларах также показывают рост.

"В процентах ВВП, поступления также в рамках последних лет - 25%. Бюджетный дефицит - 1,96% - тоже маленький, и в рамках тренда", - добавил Милованов.

Милованов предполагает, что вероятно премьер-министр имел в виду другие поступления, а не бюджетные. Например, выполнение плана по поступлению с таможни и налоговой.

"В случае с Максом Нефедовым план действительно был не выполнен. Но он объяснял это несколькими объективными факторами - уменьшение курса гривны, ниже потребления энергоносителей и снижения цен на них и тому подобное. Сергей Верланов на шоу Шустера в пятницу сказал, что план по налоговых поступлениях был выполнен. Кто прав? Премьер-министр или бывшие руководители таможни и налоговой. И почему на самом деле их уволили?" - резюмировал Милованов.