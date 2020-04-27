 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМилованов назвал ложными объяснения Шмыгаля об увольнении Верланова и Нефедова

Милованов назвал ложными объяснения Шмыгаля об увольнении Верланова и Нефедова

Экс-министр опроверг слова Дениса Шмыгаля о плохих показателях поступлений в бюджет

Общая сумма поступлений в государственный бюджет за последний год показала рост, тогда как премьер-министр Денис Шмыгаль распространяет ложные сведения. Об этом написал экс-министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook .

"Премьер-министр объяснил увольнение Нефедова и Верланов. Цитата:" бюджет 2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы ". Это неправда", - написал Милованов.

По его словам, учитывая усиление гривны в 2019 году, соответствующие показатели в долларах также показывают рост.

"В процентах ВВП, поступления также в рамках последних лет - 25%. Бюджетный дефицит - 1,96% - тоже маленький, и в рамках тренда", - добавил Милованов.

Милованов предполагает, что вероятно премьер-министр имел в виду другие поступления, а не бюджетные. Например, выполнение плана по поступлению с таможни и налоговой.

"В случае с Максом Нефедовым план действительно был не выполнен. Но он объяснял это несколькими объективными факторами - уменьшение курса гривны, ниже потребления энергоносителей и снижения цен на них и тому подобное. Сергей Верланов на шоу Шустера в пятницу сказал, что план по налоговых поступлениях был выполнен. Кто прав? Премьер-министр или бывшие руководители таможни и налоговой. И почему на самом деле их уволили?" - резюмировал Милованов.

  • Напомним, 24 апреля правительство уволило с занимаемых должностей главы ГТС Максима Нефедова и руководителя ГНС Сергея Верланова в соответствии со статьей 87 (1) Закона о "О государственной службе".
  • Экс-премьер Алексей Гончарук назвал увольнение Сергея Верланова очередной ошибкой власти и продолжением зачистки антикоррупционеров из правительства.
  • В свою очередь, Сергей Верланов отметил, что реформы фискальных органов под угрозой, поскольку в правительстве за последние два месяца никоим образом не акцентировалось внимание на обязательствах Украины перед международными партнерами.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать