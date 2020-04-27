Криклий заявил о возможном возобновлении движения транспорта после окончания карантина

27 апреля, 2020, 11:44

С 12 мая в Мининфраструктуры планируют восстанавливать городское, пригородное, междугороднее сообщение транспорта

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Лига.Бизнес".

"Да. Мы планируем 12 мая восстанавливать активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок", - заявил он.

Однако, он добавил, что многое зависит от того, как вирус будет распространяться до 12 мая.

"В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - сообщил он.

По его словам, будут маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

"Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируют. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава - у них первая скрипка", - рассказал Криклий.