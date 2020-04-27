Криклий заявил о возможном возобновлении движения транспорта после окончания карантина
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Лига.Бизнес".
"Да. Мы планируем 12 мая восстанавливать активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок", - заявил он.
Однако, он добавил, что многое зависит от того, как вирус будет распространяться до 12 мая.
"В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - сообщил он.
По его словам, будут маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.
"Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируют. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава - у них первая скрипка", - рассказал Криклий.
- Напомним, 24 апреля Кабинет министров Украины обнародовал план выхода из карантина , который был введен из-за пандемии коронавируса.
- Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае резкого снижения больных коронавирусом, Украина сможет ускорить выход из карантина .
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