Коронавирус: Криклий назвал города, откуда эвакуируют украинцев спецрейсами

27 апреля, 2020, 11:56

Министерство инфраструктуры анонсировало восстановление специальных рейсов, которые эвакуируют граждан из-за рубежа

Об этом сообщил министр Владислав Криклий, передает пресс-служба правительства.

"У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Действуй дома" на платформе "Действие", - отметил Криклий.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.