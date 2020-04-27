Гривня начала неделю с падения
27 апреля, 2020, 09:19
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару сразу на 13 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 27 апреля официальный курс установлен на уровне 27,14 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,33 гривни за евро. По состоянию на 24 апреля курс был 29,42 гривни.
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