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Espreso.tvОбществоГривня начала неделю с падения

Гривня начала неделю с падения


фото: politeka.net
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару сразу на 13 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 27 апреля официальный курс установлен на уровне 27,14 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,33 гривни за евро. По состоянию на 24 апреля курс был 29,42 гривни.

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