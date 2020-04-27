Грузия начала поэтапный выход из карантина
Об этом сообщает Грузия-онлайн .
Как сообщается, ограничения снимаются в масштабе всей страны. С сегодняшнего дня в Грузии будет разрешено передвигаться на легковых автомобилях, восстанавливается работа такси, полностью разрешается онлайн-торговля и услуги по доставке любых товаров и деятельность открытых аграрных рынков. Однако, комендантский час с 21:00 до 06:00 не будет отменен.
Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани прокомментировал ситуацию с постепенным выходом страны из карантина.
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"Хотим еще раз заявить, что на основании анализа эпидемиологической ситуации, снятые ограничения могут быть снова установлены, а также могут быть пересмотрены сроки каждого следующего этапа", - сказал Чиковани.
Как сообщается, сейчас в Грузии лабораторно подтверждено 496 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 6 человек погибли и еще 149 выздоровели.
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