Грузия начала поэтапный выход из карантина

27 апреля, 2020, 16:51

Сегодня, 27 апреля, правительство Грузии начало первый этап ослабления карантина, который был введен для борьбы с распространением коронавируса

Об этом сообщает Грузия-онлайн .

Как сообщается, ограничения снимаются в масштабе всей страны. С сегодняшнего дня в Грузии будет разрешено передвигаться на легковых автомобилях, восстанавливается работа такси, полностью разрешается онлайн-торговля и услуги по доставке любых товаров и деятельность открытых аграрных рынков. Однако, комендантский час с 21:00 до 06:00 не будет отменен.

Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани прокомментировал ситуацию с постепенным выходом страны из карантина.

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"Хотим еще раз заявить, что на основании анализа эпидемиологической ситуации, снятые ограничения могут быть снова установлены, а также могут быть пересмотрены сроки каждого следующего этапа", - сказал Чиковани.

Как сообщается, сейчас в Грузии лабораторно подтверждено 496 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 6 человек погибли и еще 149 выздоровели.