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Espreso.tvОбществоГлава Меджлиса Чубаров призвал поднять вопрос Крыма в "нормандском формате"

Глава Меджлиса Чубаров призвал поднять вопрос Крыма в "нормандском формате"


фото: delfi
Глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал участников видеоконференции в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дела обсудить состояние соблюдения прав человека в оккупированном Крыму

Об этом Чубаров написал в Facebook.

"В условиях репрессий, которые усиливаются по отношению к крымским татарам и этническим украинцам во временно оккупированном Россией Крыму, категорических отказов российских оккупантов в освобождении крымских политзаключенных, а также ультимативных утверждений официальных представителей Российской Федерации о том, что, мол," вопрос о принадлежности Крыма закрыт", призываем участников видеоконференции "нормандского формата" на уровне министров, запланированной на 30 апреля 2020 года, обсудить ситуацию с правами человека и положением крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму ", - говорится в заметке.

 

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