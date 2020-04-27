Глава Меджлиса Чубаров призвал поднять вопрос Крыма в "нормандском формате"

27 апреля, 2020, 09:15

Глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал участников видеоконференции в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дела обсудить состояние соблюдения прав человека в оккупированном Крыму

Об этом Чубаров написал в Facebook.

"В условиях репрессий, которые усиливаются по отношению к крымским татарам и этническим украинцам во временно оккупированном Россией Крыму, категорических отказов российских оккупантов в освобождении крымских политзаключенных, а также ультимативных утверждений официальных представителей Российской Федерации о том, что, мол," вопрос о принадлежности Крыма закрыт", призываем участников видеоконференции "нормандского формата" на уровне министров, запланированной на 30 апреля 2020 года, обсудить ситуацию с правами человека и положением крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму ", - говорится в заметке.