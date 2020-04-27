ФСБ задержала и пытала украинского пограничника на границе с Крымом
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы. Также ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству для получения информации о боевых дежурствах подразделениями Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.
После видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак".
В СБУ отметили, что проверили информацию об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ.
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