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Espreso.tvОбществоФСБ задержала и пытала украинского пограничника на границе с Крымом

ФСБ задержала и пытала украинского пограничника на границе с Крымом

На административной границе с временно оккупированным Крымом ФСБ задержала младшего сержанта Госпогранслужбы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы. Также ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству для получения информации о боевых дежурствах подразделениями Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

После видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту "Каланчак".

В СБУ отметили, что проверили информацию об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ.

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