ЕС и США выступили с совместным заявлением относительно увольнения и конкурсов для глав таможни и налоговой

27 апреля, 2020, 17:25

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки внимательно следят за назначениями чиновников в украинские Таможенную и Налоговую службы

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter посольством США в Украине и представительством ЕС в Украине.

"Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - указано в заявлении.