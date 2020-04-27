ЕС и США выступили с совместным заявлением относительно увольнения и конкурсов для глав таможни и налоговой
Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter посольством США в Украине и представительством ЕС в Украине.
"Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - указано в заявлении.
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Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.
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Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланова - тем, что они "потеряли доверие людей" .
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Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения: считает, что это сделали в интересах бывших элит.
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А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении глав таможни и налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.
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