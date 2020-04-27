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Espreso.tvОбществоЕС и США выступили с совместным заявлением относительно увольнения и конкурсов для глав таможни и налоговой

ЕС и США выступили с совместным заявлением относительно увольнения и конкурсов для глав таможни и налоговой


фото: reuters
Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки внимательно следят за назначениями чиновников в украинские Таможенную и Налоговую службы

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter посольством США в Украине и представительством ЕС в Украине.

"Важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - указано в заявлении.

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