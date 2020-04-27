Ермак хочет создать совет ветеранов при ОП

27 апреля, 2020, 15:34

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак инициировал создание совета ветеранов, как совещательного органа при Офисе

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По мнению Ермака, в его состав могут войти участники боевых действий, которые сейчас защищают территориальную целостность и суверенитет Украины, члены их семей, волонтеры, военные и т.д.", - говорится в сообщении.

Целью создания является реагирование на запросы ветеранов и их родных, поддержка в решении насущных вопросов.

Движение Ветеранов Украины выступило с заявлением, в котором выразило мнение, что любые "ветеранские" инициативы Ермака имеют целью исключительно одно - создание послушных "ветеранов", которые будут готовы толерировать "мирные" инициативы и не задавать лишних вопросов.