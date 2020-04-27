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Espreso.tvСпортЧемпион Италии "Ювентус" погонит трех футболистов

Чемпион Италии "Ювентус" погонит трех футболистов


фото: Getty Images
Туринский "Ювентус" планирует очистить склад от ненужных игроков и выставит на трансфер сразу трех футболистов

Об этом сообщает Сalciomercato.

"Ювентус" готов продать защитников Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо, а также хавбека Миралема Пьянича. На последнего претендовала испанская "Барселона", однако отказалась от этого трансфера.

Сезон в Италии был остановлен 10 марта. На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус", у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место 62 очка в активе.

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