Чемпион Италии "Ювентус" погонит трех футболистов

27 апреля, 2020, 15:21

Туринский "Ювентус" планирует очистить склад от ненужных игроков и выставит на трансфер сразу трех футболистов

Об этом сообщает Сalciomercato.

"Ювентус" готов продать защитников Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо, а также хавбека Миралема Пьянича. На последнего претендовала испанская "Барселона", однако отказалась от этого трансфера.

Сезон в Италии был остановлен 10 марта. На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус", у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место 62 очка в активе.