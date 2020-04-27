Чемпион Италии "Ювентус" погонит трех футболистов
27 апреля, 2020, 15:21
Туринский "Ювентус" планирует очистить склад от ненужных игроков и выставит на трансфер сразу трех футболистов
Об этом сообщает Сalciomercato.
"Ювентус" готов продать защитников Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо, а также хавбека Миралема Пьянича. На последнего претендовала испанская "Барселона", однако отказалась от этого трансфера.
Сезон в Италии был остановлен 10 марта. На момент окончания Серии А в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус", у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место 62 очка в активе.
- 16 апреля сообщалось, что в Италии рассматривают возможность 30-31 мая сыграть матчи Кубка Италии по футболу .
- 12 марта у защитника итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус .
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