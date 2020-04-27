Антисептики на входе и не более одного покупателя на 10 "квадратов": МЗ подготовило условия возобновления работы рынков
Условия Степанов опубликовал на странице в Facebook .
"На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос восстановления продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление. Для того, чтобы это было безопасно, МЗ и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков. Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, что в состоянии будут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм. Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требований функционирования рынков. Чтобы наши общие усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны ", - отметил Степанов.
- Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду правительство рассмотрит возможность открытия рынков , а с 1 мая, при условии соблюдения всех правил безопасности, они смогут возобновить работу.
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