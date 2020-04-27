40 тыс. пассажиров ежедневно: Кличко рассказал о работе общественного транспорта в Киеве во время карантина

27 апреля, 2020, 12:52

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как работает транспорт во время карантина

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос от Еспресо.TV

"Общественный транспорт перевозит ежедневно более 40 тыс. пассажиров. Это медики, сотрудники полиции, спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность нашего города", - сказал Кличко.

Он отметил, что на маршруты столицы выходит 300 единиц транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи.

"График маршрутов составляется с учетом пассажиропотока и постоянно корректируется. В часы пик работает максимальное количество транспорта. Обслуживают его 11 транспортных депо нашего города", - сообщил городской голова.

Кличко добавил, что там обеспечивают обязательную дезинфекцию подвижного состава, как перед выездом на линию, так и в течение дня.

"Кроме того, все водители и кондукторы обеспечены средствами защиты - маски. За этим следят в каждом депо", - подытожил он.