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Espreso.tvОбществоЗаробитчане, границы, восприятие друг друга. Политолог Анджей Шептицкий рассказал, как пандемия Covid-19 скажется на взаимоотношениях Польши и Украины

Заробитчане, границы, восприятие друг друга. Политолог Анджей Шептицкий рассказал, как пандемия Covid-19 скажется на взаимоотношениях Польши и Украины

Нынешняя эпидемия и различные особенности выхода из нее, как и обустройство жизни в постэпидемический период, будут иметь свои последствия для польско-украинских отношений

Об этом польский политолог, профессор Варшавского и Донецкого университетов Анджей Шептицкий рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 25 апреля 2020 года вышла на Еспресо.TV .

"Первый вопрос, особенно если в Польше будут экономические проблемы, действительно ли украинцы будут нужны? Я думаю, что потребуются так или иначе, но, очевидно, также могут быть какие-то оговорки, что украинцы "забирают работу поляков". Их было много в прошлом. Сейчас этого может быть немного больше. Но они (работники из Украины в Польше, - ред.) будут нужны ", - пояснил профессор Шептицкий.

Второй вопрос - особенно, если в Украине эпидемия продолжится, а в Польше станет лучше - это, по его словам, "вопрос ситуации на границе".

"Мы знаем, какая всегда была ситуация на польско-украинской границе. А если сейчас будут проверять не только паспорта и груз на предмет сигарет, но если у каждого на польско-украинской границе станут проверять и состояние здоровья? Это уже будем ждать не полдня, а два дня", - отметил эксперт.

По его словам, после эпидемии на всех границах повысятся санитарные стандарты, поэтому проверки станут неизбежными.

"И на на нашей границе это может быть трагедией", - добавил Шептицкий.

"Третий вопрос - использование этой ситуации Россией. Я имею в виду попытки представить Украину в Польше на информационном уровне не только как "страну бандеровцев", но также как страну, где "у всех коронавирус", - заявил политолог.

"И четвертый вопрос - насколько Европейский Союз будет в состоянии продолжать амбициозную и огромную политику соседства, если в странах ЕС будет экономический кризис", - подытожил Шептицкий.

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