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Espreso.tvОбществоВспышка COVID-19 в Мариуполе: за сутки выявлено 22 новых случая

Вспышка COVID-19 в Мариуполе: за сутки выявлено 22 новых случая

В городе Мариуполе Донецкой области 25 апреля 2020 года подтвердили 22 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Мариупольского городского совета, передает Еспресо.TV .

20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.

Еще два случая обнаружили, протестировав больных пневмонией.

Таким образом, в Мариуполе с начала карантина зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирус. 6 пациентов уже выздоровели. Другие проходят лечение.

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