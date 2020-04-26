Вспышка COVID-19 в Мариуполе: за сутки выявлено 22 новых случая

26 апреля, 2020, 10:31

В городе Мариуполе Донецкой области 25 апреля 2020 года подтвердили 22 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Мариупольского городского совета, передает Еспресо.TV .

20 новых случаев выявлено из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус.

Еще два случая обнаружили, протестировав больных пневмонией.

Таким образом, в Мариуполе с начала карантина зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирус. 6 пациентов уже выздоровели. Другие проходят лечение.

Напомним, 19 апреля в Мариуполе после коронавирусной болезни COVID-19 выздоровела 95-летняя женщина .

Всего по состоянию на 9:00 воскресенья, 26 апреля, в Донецкой области официально насчитывалось 29 случаев заражения .

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