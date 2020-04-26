Во Франковске УГКЦ доставляет бесплатные обеды нуждающимся, которые больше всего страдают от карантина
Проект заработал в рамках деятельности архиепархиальном антикризисного координационного центра. Его цель - обеспечить нуждающихся бесплатными обедами и помочь пережить тяжелые времена, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Курс .
Накануне запуска волонтеры УГКЦ собирали заявки от нуждающихся. По словам работников "горячей линии", чаще всего звонят одинокие матери с несовершеннолетними детьми, лица с ограниченными возможностями и пожилые люди.
"Мы ежедневно будем изменять меню, чтобы в следующий день было что-то новенькое. Например, сегодня обед состоял из борща, картофельного пюре, отбивной и салата", - рассказывают ответственные за приготовление пищи волонтеры.
Для того, чтобы заказать такой обед, нужно позвонить на горячую линию по телефону (098) 099 23 40 и заполнить небольшую анкету. Обед можно забрать по ул. Черновола, 7 в отеле "Станислав" или при необходимости его бесплатно доставят волонтеры по указанному адресу.
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