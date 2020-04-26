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Espreso.tvОбществоВо Франковске УГКЦ доставляет бесплатные обеды нуждающимся, которые больше всего страдают от карантина

Во Франковске УГКЦ доставляет бесплатные обеды нуждающимся, которые больше всего страдают от карантина

Во время вызванного пандемией Covid-19 карантина нуждающие могут обращаться в специально созданный в Ивано-Франковске центр приготовления и раздачи полноценных обедов

Проект заработал в рамках деятельности архиепархиальном антикризисного координационного центра. Его цель - обеспечить нуждающихся бесплатными обедами и помочь пережить тяжелые времена, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Курс .

Накануне запуска волонтеры УГКЦ собирали заявки от нуждающихся. По словам работников "горячей линии", чаще всего звонят одинокие матери с несовершеннолетними детьми, лица с ограниченными возможностями и пожилые люди.

"Мы ежедневно будем изменять меню, чтобы в следующий день было что-то новенькое. Например, сегодня обед состоял из борща, картофельного пюре, отбивной и салата", - рассказывают ответственные за приготовление пищи волонтеры.

Для того, чтобы заказать такой обед, нужно позвонить на горячую линию по телефону (098) 099 23 40 и заполнить небольшую анкету. Обед можно забрать по ул. Черновола, 7 в отеле "Станислав" или при необходимости его бесплатно доставят волонтеры по указанному адресу.

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