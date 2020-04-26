В Турции в течение суток выздоровели почти на тысячу человек больше, чем заболели

26 апреля, 2020, 07:58

По итогам 25 апреля 2020 года в Турции выписали из больниц 3845 пациентов, перенесших Covid-19

Это на 984 больше, чем количество инфицированных, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом со ссылкой на Укринформ передает Еспресо.TV .

"За последние 24 часа выписано 3845 пациентов и установлено 2861 новый диагноз. Количество выписанных на 984 больше, чем новых пациентов. Общее количество лиц, которые выздоровели, превысило 25 тыс.", - отметил глава турецкого Минздрава.

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Он добавил, что за сутки было сделано 38 306 тестов. Всего с начала эпидемии их число достигло 868 565. При этом было выявлено 107 773 случая инфицирования.

По данным статистики, количество умерших от Covid-19 в Турции уменьшается 6-й день подряд. Так, 19 апреля их было 127, а прошедшие сутки - 106. В результате инфицирования коронавируса умерли 2706 жителей страны.

На период карантинных мероприятий туркам моложе 20 лет запрещено выходить из дома .

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