В Турции в течение суток выздоровели почти на тысячу человек больше, чем заболели
Это на 984 больше, чем количество инфицированных, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом со ссылкой на Укринформ передает Еспресо.TV .
"За последние 24 часа выписано 3845 пациентов и установлено 2861 новый диагноз. Количество выписанных на 984 больше, чем новых пациентов. Общее количество лиц, которые выздоровели, превысило 25 тыс.", - отметил глава турецкого Минздрава.
Читайте также: Виталий Портников: Выживание - вопрос солидарности
Он добавил, что за сутки было сделано 38 306 тестов. Всего с начала эпидемии их число достигло 868 565. При этом было выявлено 107 773 случая инфицирования.
По данным статистики, количество умерших от Covid-19 в Турции уменьшается 6-й день подряд. Так, 19 апреля их было 127, а прошедшие сутки - 106. В результате инфицирования коронавируса умерли 2706 жителей страны.
- На период карантинных мероприятий туркам моложе 20 лет запрещено выходить из дома .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР