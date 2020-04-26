 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Турции в течение суток выздоровели почти на тысячу человек больше, чем заболели

В Турции в течение суток выздоровели почти на тысячу человек больше, чем заболели


фото: middleeastmonitor.com
По итогам 25 апреля 2020 года в Турции выписали из больниц 3845 пациентов, перенесших Covid-19

Это на 984 больше, чем количество инфицированных, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом со ссылкой на Укринформ передает Еспресо.TV .

"За последние 24 часа выписано 3845 пациентов и установлено 2861 новый диагноз. Количество выписанных на 984 больше, чем новых пациентов. Общее количество лиц, которые выздоровели, превысило 25 тыс.", - отметил глава турецкого Минздрава.

Читайте также: Виталий Портников: Выживание - вопрос солидарности

Он добавил, что за сутки было сделано 38 306 тестов. Всего с начала эпидемии их число достигло 868 565. При этом было выявлено 107 773 случая инфицирования.

По данным статистики, количество умерших от Covid-19 в Турции уменьшается 6-й день подряд. Так, 19 апреля их было 127, а прошедшие сутки - 106. В результате инфицирования коронавируса умерли 2706 жителей страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать