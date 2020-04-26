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Espreso.tvМирВ США одобрили 7 систем тестирования на антитела к коронавирусу

В США одобрили 7 систем тестирования на антитела к коронавирусу


фото: thedenverchannel.com
Федеральное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило три новых тест-системы на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2

Всего в стране зарегистрировано уже семь видов таких тестов, которые позволят выявлять переболевших COVID- 19, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на CNN .

Разрешение было выдано трем компаниям-производителям - DiaSorin, Ortho-Clinical Diagnostics и Autobio Diagnostics.

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В то же время, применять их можно только в специально авторизованных лабораториях.

Как отмечается, в условиях пандемии коронавируса к тест-систем предъявлялись менее жесткие требования, поскольку, по мнению регулятора, пользу массового тестирования превышает потенциальные риски, за что ведомство много критиковали. FDA признает, что тесты всех трех разработчиков могут давать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты.

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