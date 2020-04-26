В следственном изоляторе Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом

26 апреля, 2020, 12:54

24 и 25 апреля 2020 в Черновицком СИЗО произошли беспорядки. Заключенные забаррикадировались в камерах, а когда личный состав силой заставил их убрать баррикады, порезали себе вены на руках

Подробности на своей странице в воскресенье, 26 апреля, рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV .

"Около 23:00 24 апреля заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом - коронавирусная болезнь COVID-19. По cлова администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывали к неповиновения и баррикадировались ", - написала Денисова.

На следующее утро начальник СИЗО объявил сбор личного состава по тревоге. При смене дежурства заключении с 3 камер пытались не пустить персонал СИЗО внутрь для проведения проверки.

"Поэтому относительно семи заключенных применена физическая сила, а одному из них - специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для предоставления ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а самого узника было вывезено за пределы СИЗО ", - добавила Денисова.

Следственный изолятор посетил региональный представитель омбудсмена в Черновицкой области Леонид Мельник. Сейчас в учреждении проводится служебная проверка.

"Больной COVID-19 сейчас находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением / заболеванием коронавирусом. Состояние его здоровья удовлетворительное", - добавила Денисова.

Как известно, Черновцы и Черновицкая область занимают второе место в Украине после столичного региона, по количеству официально подтвержденных случаев заболевания на Covid-19.

По последним данным от Минздрава там насчитывается 1341 больной .

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