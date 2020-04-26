В следственном изоляторе Черновцов произошел бунт из-за больного коронавирусом
Подробности на своей странице в воскресенье, 26 апреля, рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV .
"Около 23:00 24 апреля заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО вновь прибывшего заключенного с подтвержденным диагнозом - коронавирусная болезнь COVID-19. По cлова администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывали к неповиновения и баррикадировались ", - написала Денисова.
На следующее утро начальник СИЗО объявил сбор личного состава по тревоге. При смене дежурства заключении с 3 камер пытались не пустить персонал СИЗО внутрь для проведения проверки.
"Поэтому относительно семи заключенных применена физическая сила, а одному из них - специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для предоставления ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а самого узника было вывезено за пределы СИЗО ", - добавила Денисова.
Следственный изолятор посетил региональный представитель омбудсмена в Черновицкой области Леонид Мельник. Сейчас в учреждении проводится служебная проверка.
"Больной COVID-19 сейчас находится в отдельной камере, в изолированном блоке, предусмотренном для пребывания лиц с подозрением / заболеванием коронавирусом. Состояние его здоровья удовлетворительное", - добавила Денисова.
- Как известно, Черновцы и Черновицкая область занимают второе место в Украине после столичного региона, по количеству официально подтвержденных случаев заболевания на Covid-19.
- По последним данным от Минздрава там насчитывается 1341 больной .
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