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Espreso.tvМирВ России за сутки выявили рекордное количество больных COVID-19

В России за сутки выявили рекордное количество больных COVID-19


фото: Укрінформ
В России на протяжении суток выявлено 6 346 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в Российской Федерации диагностировали 6 346 новых случаев COVID-19, при этом общее количество больных составляет 80 851.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 971, Подмосковье - 576 и Нижегородской области - 153.

За сутки в РФ умерли 66 человек с коронавирусом, всего с начала эпидемии в стране умерли 747 инфицированных.

 

 

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