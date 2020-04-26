В России за сутки выявили рекордное количество больных COVID-19

26 апреля, 2020, 15:27

В России на протяжении суток выявлено 6 346 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в Российской Федерации диагностировали 6 346 новых случаев COVID-19, при этом общее количество больных составляет 80 851.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 971, Подмосковье - 576 и Нижегородской области - 153.

За сутки в РФ умерли 66 человек с коронавирусом, всего с начала эпидемии в стране умерли 747 инфицированных.